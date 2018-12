Hartpatiënt hoest ‘perfect’ bloedstolsel op

Een 36-jarige hartpatiënt uit Amerika heeft in een ziekenhuis in San Francisco een wel heel opvallend bloedstolsel opgehoest. De gigantische ‘klont‘ die hij op de intensive care uitspuugde leek op een fraai stuk koraal, maar is in werkelijkheid een vrijwel perfecte afdruk van een stuk rechterlong.

Specialist Georg Wieselthaler van het universiteitsziekenhuis waar de man werd behandeld, heeft een foto van de opvallende, ongeveer 15 centimeter lange bloedklont eerder deze week op sociale media gedeeld. Ook publiceerde hij zijn bijzondere vondst in The New England Journal of Medicine. Volgens Wieselthaler kwam de klont tevoorschijn na een extreme, aanhoudende hoestbui van de patiënt. Wanneer dat gebeurde, laat hij in het midden. De arts omschrijft het stolsel als een zogenoemde ‘bronchiënboom’: een deel van de vertakkingen in de longen.

De zieke man arriveerde met ernstige hartklachten in het ziekenhuis en werd aangesloten op een speciale pomp die zorgt voor een goede doorstroming van bloed in de aderen. Door dat apparaat kunnen echter bloedstolsels ontstaan die zich bijvoorbeeld in de longen ophopen. Daarom kreeg de Amerikaan ook bloedverdunners toegediend. Die lossen de bloedklontjes in principe op, waarna ze langzaam maar zeker uit het lichaam verdwijnen.

Opgelucht

In het geval van de Amerikaanse patiënt leken de behandelingen in eerste instantie te helpen. Terwijl hij op de intensive care lag, hoestte de man volgens de longarts dagenlang. In eerste instantie spuugde hij alleen flintertjes gestold bloed uit, maar uiteindelijk met grote kracht het opmerkelijke ‘koraal’. ,,De man was erg opgelucht toen hij af was van de prop die in zijn longen zat”, aldus Wiesentaler.

De specialist spreidde het stolsel gelijk uit op een gaasje en fotografeerde het. ,,Het is bijna een perfecte afdruk van een deel van de longen. Dat dit is gebeurd, is erg zeldzaam. Het complete medische team dat de patiënt bijstond, was stomverbaasd.”

In zijn publicatie stelt de medicus dat het hoogst uitzonderlijk is dat dergelijke stolsels ongeschonden via de keel omhoog komen. Hij vermoedt dat de man veel fibrinogeen in zijn bloed had: een soort eiwit dat bloedplaatjes aan elkaar kan lijmen waardoor min of meer stevige stolsels kunnen ontstaan.