Heet, heter, heetst: oppassen geblazen

VIDEO Forse toename tekenbeten: 'Dit beest glijdt niet van je lijf na een keertje douchen’

22 juni Het aantal tekenbeten in ons land neemt fors toe. In 10 jaar tijd is het aantal beten gestegen naar anderhalf miljoen per jaar; een toename van 30 procent. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van het RIVM. Het gevolg is dat meer mensen de ziekte van Lyme oplopen. Tekenbeten kunnen ook andere ziekten zoals hersenvliesontsteking veroorzaken.