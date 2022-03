‘Helaas zien we kwetsbaarheid nog te vaak als een zwakte’

Op de sofaEva Breda (24) is journalist, podcastmaker én cliënt. In haar nieuwste podcast Komt Een Meid Bij De Psych probeert ze de drempel naar psychische hulp te verlagen door zelf in therapie te gaan. Iedere week bespreekt ze haar therapie in een column.

Hard werken, hard lachen, hard ontkennen dat het niet goed gaat. Helaas zien we kwetsbaarheid nog te vaak als zwakte. Misschien ligt dat aan het woord zelf. Want waarom zou je kwetsbaar willen zijn? Dat is toch gewoon een open sollicitatie naar pijn en verdriet? Daarbij heeft onze evolutie zich nou niet per se voltrokken rondom de mensen die zich het makkelijkst lieten raken. Wie wil overleven, moet sterk zijn.

Zo zag ik het ook sinds die ene sinterklaasavond. Ik had net een Betty Spaghetti-pop gekregen en het zou een leuke avond worden, maar het werd de avond dat mijn vader een einde aan zijn leven wilde maken. Ik herinner me er weinig van. Of ik huilde, of hij huilde. Of ik hem tegenhield of een afscheidskus gaf. Of hij heel dronken was, of gewoon wanhopig. Of hij het echt wilde, of niet. Ik was 8. Veel te jong om te snappen wat de dood was. Oud genoeg om te voelen dat het daar te vroeg voor was.

Huilen is niet leuk

Het gebeurde niet die avond. De volgende dag speelden we samen met mijn nieuwe Betty Spaghetti-pop. Er werd gepraat over de avond ervoor. Ik praatte niet mee. Het maakte me verdrietig. En huilen is niet leuk. Je hebt er niets aan. Dat hield ik mijn hele leven vol. Ik zette Kwetsbaarheid ver bij mezelf vandaan en metselde een muur tussen ons in, zoals vele anderen ook doen.

Maar dan word je ouder. En praat wel eens iemand over zelfmoord, verslaving, vaders. Op onverwachte momenten dendert een kanonskogel pijnlijk hard door die muur.

Je wordt ouder. En hoe erg je omgeving ook probeert tot je door te dringen, het lukt je niet je écht verbonden te voelen met hen of met jezelf. Wie is die persoon die zo hard overkomt en zich altijd zo overschreeuwt?

Quote Deel met één persoon die je vertrouwt dat je wil oefenen met kwetsbaar zijn Dorianne Hoek

Ook ik werd ouder. Mijn vader overleed door zijn turbulente levensstijl en ik merkte dat hij met zijn dood ook al onze herinneringen met zich meenam. Waarom kon ik me amper iets herinneren van onze 22 jaar samen? O ja, ik had Kwetsbaarheid met al haar bagage buiten gezet.

Oefenen met kwetsbaarheid

In de zesde therapiesessie halen we haar weer binnen. Mijn psycholoog Dorianne Hoek leerde me dat dat niet in één keer hoeft. ,,Deel met één persoon die je vertrouwt dat je wil oefenen met kwetsbaar zijn”, was haar advies. Deze persoon kan helpen door af en toe te vragen hoe het écht gaat of door dat ene moeilijke onderwerp aan te snijden. Je muur langzaam afbouwen, steen voor steen, voelt vaak een stuk minder ongemakkelijk dan in één keer je kwetsbare kant laten zien.

Het eerste gesprek over mijn vader was raar. Het tweede gesprek ongemakkelijk. Het derde gesprek moeilijk en het vierde gesprek fijn. Op de plaats waar mijn muur stond, kwam een poort. Kwetsbaarheid denderde niet meer hard naar binnen, maar klopte aan en ik bepaalde zelf wanneer ik haar binnen liet. Ze liet me zien wat ik buiten de deur hield. Die decemberavond. Mijn vaders manisch-depressieve buien. De keren dat hij op straat sliep, vermist was, dronken was. Maar ineens waren daar ook weer de avonden dat we dansten op tafel. Zag ik weer zijn trotse blik als ik groente had gejat uit de moestuintjes - hij was nogal een rebel. Hoorde ik weer zijn keiharde schaterlach.

Dat doet pijn. Kwetsbaarheid is een open zenuw. Maar met pijn, komt verdriet. Met verdriet komt gemis. Met gemis komt liefde. En met liefde komt verbondenheid. Het is doodeng om die poort naar kwetsbaarheid open te zetten. Maar probeer het eens, je doet hem vast nooit meer dicht.

