Het belang van preventieve zorg: ‘Ik heb mijn zoon beloofd nu echt te stoppen’

,,Ik was 18 toen ik begon met roken. Mijn ouders rookten ook en zij hadden er geen probleem mee dat ik dat ook deed. Sterker nog, ik was degene die sigaretten kocht en al mijn vrienden aan het roken bracht. Zij mochten dat niet dus het moest allemaal stiekem. Stonden we daar, verdekt opgesteld met een pakje Stuyvesant. In die tijd voelde ik me hartstikke stoer.”

Steemers legt uit hoe ze gedurende haar leven steeds vaker inzag hoe ongezond roken is. Ze deed meerdere stoppogingen. Tevergeefs tot nu toe. ,,Ik had steeds het gevoel dat er iets miste in mijn leven, een routine, een beste vriend. En toen in de begintijd van corona naar buiten kwam dat roken je zelfs zou kunnen beschermen, was dat natuurlijk weer een excuus om lekker door te blijven gaan. Voor een verslaafde is immers álles een excuus.”

Begeleiding helpt

Ze legt uit dat de relatie met sigaretten heel dubbel is. Hoezeer ik soms ook wilde stoppen, hoezeer de angst dat dingen zouden veranderen me ook weer extra aan het roken hielp. ,,Het is net als een jojo-effect met lijnen. Het roken kwam soms juist erger terug dan daarvoor. Tot de andere moeder van mijn 13-jarige zoon ziek werd en kanker kreeg. Toen mijn zoon op een dag volledig overstuur en schokkend van het huilen zei dat ik misschien ook ziek werd en dan nooit zijn rapportcijfers zou zien, brak ik. Zoals ik van hem dingen verwacht, mag hij van mij dingen verwachten. Ik heb gezegd: na de meivakantie stop ik. Punt.”

En dus gingen Steemers en haar huidige partner een paar weken geleden allebei naar hun eigen huisarts om daar te horen over het programma van Peukuit.nl, waarvan de begeleiding en de pleisters volledig worden vergoed. Ook het eigen risico wordt hiervoor niet aangetast. ,,Mijn vrouw en ik zijn meteen naar de sauna gegaan om alle troep eruit te zweten. Ik lieg als ik zeg dat het makkelijk is, maar die begeleiding helpt echt. Als ik een gesprek heb gehad met mijn consulent, kan ik er echt weer even tegenaan.”

Dat niet iedereen op de hoogte is van dit aanbod, is bij haar bekend. ,,De zorgcliënten met wie ik werk kijken vooral tv en lezen nauwelijks de krant. Ik zou op tv wel wat overheidsreclames willen zien, voor veel mensen kunnen kosten net een drempel zijn. Ik heb eens uitgerekend dat je al zo’n 200 euro kwijt bent aan alleen al de pleisters. Zo’n gratis pakket kan voor velen echt een steuntje in de rug zijn”, aldus een vastberaden Steemers.

Wil je stoppen met roken? De basisverzekering vergoedt maximaal één keer jaar begeleiding voor stoppen met roken. Lukt het met deze behandeling niet en wil je het op een andere manier proberen? Dan kun je volgens Independer een vergoeding krijgen uit een aanvullende verzekering.

Zorgpremies worden steeds duurder

Dat de marketing voor dit soort pakketten wel wat effectiever mag, erkent Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer. Verzekeraars zouden volgens hem namelijk graag zien dat meer mensen gebruikmaken van deze mogelijkheden. ,,De reden dat verzekeraars hier zo op inzetten, gaat hand in hand met het preventieakkoord van de regering. Daarin staan de drie belangrijkste doelstellingen: een rookvrije generatie, het verminderen van het aantal volwassen met overgewicht en het verlagen van alcoholgebruik onder volwassenen.” Hij noemt verschillende manieren waarop hier aandacht aan wordt besteed, zoals het verlagen van belasting op groente en fruit en het steeds onaantrekkelijker maken van roken en drinken. ,,Zo staan sigaretten tegenwoordig achter rolluiken, schieten de prijzen omhoog en mag er maximaal 25 procent korting op alcohol worden gegeven. Leefstijlprogramma’s kunnen echt een toegevoegde waarde hebben hierbij.”

De reden dat verzekeraars zo inzetten op preventie is volgens Knopperts omdat de zorgpremies steeds duurder worden. Hij ziet dat nagenoeg alle verzekeraars hierin investeren, ook bijvoorbeeld met gratis apps die je stimuleren en tips geven om je gezondheid te waarborgen. ,,In ons land betalen niét-zieken voor de wél-zieken. Om dat systeem solidair te houden is het belangrijk de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Mensen die gezond leven, voorkomen veel duurdere ingrepen later in hun leven. Het mooie aan ons zorgstelsel is dat we steeds meer kunnen, maar daar zit dus ook een hoger prijskaartje aan. We hebben in Nederland toegang tot de beste zorg, maar moeten de premies ook in de toekomst behapbaar houden. Daar kunnen we allemaal aan bijdragen door wat gezonder te leven, wat voor jezelf natuurlijk ook heel goed is en nare ziektes kan voorkomen.”

