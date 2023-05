Het verlies van zijn vrouw valt hem zwaar, maar een half jaar later is hij heel monter

voor jou getest Welke kroket uit de airfryer komt als beste uit de test? De winnaar was een grote favoriet

Gemiddeld eten we 25 keer per jaar een (broodje) kroket. Steeds vaker komt die uit de airfryer, want bakken zonder frituurolie en walm is wel zo fris. Maar smaakt-ie ook lekker? Een deskundig panel proeft acht kroketten voor de heteluchtfriteuse.