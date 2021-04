Hoe je zo snel mogelijk conditie opbouwt

We hebben meer binnen gezeten dan ooit in de afgelopen herfst en winter. Dat komt onze conditie niet ten goede, blijkt uit dit recente onderzoek van Fit.nl . Het begin van de lente is voor veel mensen hét moment om meer te gaan sporten. Maar hoe begin je met conditie opbouwen en hoe voorkom je blessures?

Conditie opbouwen gaat om het vergroten van uithoudingsvermogen. Daar dragen verschillende factoren aan bij, zoals stress, voeding, slaap, spierkracht, lenigheid, geslacht, leeftijd en de toestand van je cardiovasculaire systeem (het bloedvatensysteem en hoe goed dit zuurstof kan leveren). De snelste manier om ervoor te zorgen dat jij niet helemaal uitgeput raakt wanneer je een paar trappen moet beklimmen, is door vooral meer te bewegen.

Hartslag verhogen

,,Er is niet één bepaalde sport waarmee je snel conditie kunt opbouwen”, stelt Jeroen van der Mark, medisch socioloog, coach en eigenaar van Fit.nl. ,,Je kunt wel op zoek gaan naar wat het beste is voor jou. Heb je plezier in hardlopen, dan is dat voor jou de beste manier. Waar het om gaat, is dat je een training doet waarbij je je hartslag verhoogt.

Voor iemand die wat ouder is, kan zelfs een korte wandeling goed zijn. Voor de meeste mensen zien we echter wel dat duursport en intervaltraining (ook wel ‘cardio’ genoemd) door vooral hardlopen en fietsen vaak het meest worden ingezet als het gaat om conditie opbouwen.”

Let op je hartslag

Vooral langere duurtrainingen zijn belangrijk voor het opbouwen van een betere conditie, vertelt Van der Mark. ,,Meestal beginnen mensen met intervaltrainingen terwijl ze er nog niet aan toe zijn. Zorg dat je, wanneer je begint met rennen, op een relatief lage hartslag start. Raak niet buiten adem, zorg dat je rustig kunt praten.

Ben je net begonnen? In de eerste periode kun je dan bijvoorbeeld het wandelen afwisselen met joggen en na een paar trainingen steeds een stukje verder rennen. Het is vooral van belang in een hartslagzone te zitten van 60 tot 70 procent van je maximale hartslag. Wil je vervolgens echt zwaardere intervaltraining doen, dan wordt het raadzaam een hartslagmeter rond de borst te gebruiken. Een polshartslagmeter is namelijk minder accuraat.”

Begin goed

Van der Mark: ,,Het beste zou zijn om te beginnen met een expert die samen met jou realistische doelen opstelt, er vervolgens een goed trainingsschema voor maakt en analyseert hoe jij technisch beter kunt trainen om blessures te voorkomen. Ook het opstellen van concrete doelen is belangrijk, en het inplannen van trainingsmomenten in je agenda. Vage afspraken leiden toch tot minder motivatie.”

Overbelasting

Vooral bij hardlopen vragen mensen al snel te veel van hun lichaam, terwijl het nog helemaal niet gewend is aan die belasting. Tom Offringa, fysiotherapeut en MSU-echografist, heeft in het afgelopen coronajaar ook veel cliënten gehad die te fanatiek waren gaan trainen en door overbelasting klachten kregen.

,,Veel wielrenners krijgen last van hun rug, omdat ze te ver voorovergebogen zitten. Hardlopers krijgen vaak last van hun achillespezen of hun knieën, vanwege overbelasting of omdat hun voet niet optimaal neerkomt.”

Een van de dingen waar je aan kunt werken als het gaat om zowel hardlopen als fietsen, is de core stability: door je buikspieren te trainen, kun je je romp sterker maken en je houding verbeteren. Dat kan er uiteindelijk ook voor zorgen dat je je knieën minder gaat belasten. Om je achillespezen te helpen, kun je bijvoorbeeld je kuiten oprekken voordat je gaat hardlopen.

Hoe vaak trainen is gezond?

,,In het begin merk je het nog niet, maar overbelasting ontwikkelt zich over tijd. Veel mensen trainen er doorheen wanneer ze een beetje last beginnen te krijgen, maar dat levert alleen maar meer klachten op. De truc is doorhebben dat de belasting te zwaar is en daar vervolgens goed op in te spelen door even rust te nemen en later weer te beginnen op een lager niveau”, aldus de fysiotherapeut.

Hij vervolgt: ,,De gemiddelde persoon zou het wel vol moeten kunnen houden om drie keer per week cardio te doen met telkens één dag rust ertussen. Voor de meeste mensen is vaker sporten te belastend voor het lichaam, en moet je het afwisselen met bijvoorbeeld krachttraining. Dus élke dag een rondje hardlopen is niet aan te raden.”

