Hoe Jo 121 kilo afviel na noodkreet van arts: ‘Hij vroeg of ik dood wilde’

De zomertijd is ingegaan: dit is wat een uur minder slaap doet met je lichaam

Met de zomertijd die afgelopen nacht is begonnen, staat slapen weer in de schijnwerpers. De klok vooruitzetten betekent dat er daarna meer fout gaat dan normaal, weten ‘slaap-experts’ Heidi Lammers-van der Holst en Bert van der Horst. ,,We zouden de Engelse tijd moeten volgen.”

27 maart