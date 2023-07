Hoe voorkom ik dat mijn condoom er afglijdt tijdens een vrijpartij?

Om te bepalen wat voor jou de juiste maat condoom is, is het nodig om de omtrek van de penis te meten wanneer deze in stijve toestand is. Op internet zijn tabellen te vinden welke maat het beste past bij welke omtrek - soms wordt ook de lengte meegenomen bij de meting. Op bijvoorbeeld de site meetjepenis.nu kun je zelfs via het scherm van je smartphone achterhalen wat je nodig hebt.

Sommige mensen denken dat het slim is om voor de zekerheid twee condooms over elkaar heen te doen. Het klinkt misschien verstandig, maar het is juist minder veilig om er twee over elkaar heen te doen. Ze schuren namelijk over elkaar en daardoor is er juist eerder kans op schade aan of breukjes in het materiaal.’’