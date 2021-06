Honderden anderen stierven doordat ic’s vol lagen met coronapatiënten

Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van corona op de zorg dat is uitgevoerd door de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) die beschikken over de gegevens van meer dan 10 miljoen patiënten in Nederland. In samenwerking met wetenschappelijke verenigingen is voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in 2020.



Traumachirurg en afdelingshoofd van het UMC Utrecht Loek Leenen betreurt het lot van de niet-coronapatiënt. ,,Natuurlijk was de paniek en druk tijdens de eerste coronagolf groot, maar we zien nu dat een bepaalde groep van patiënten onvoldoende op de radar stond. In een aantal gevallen is niet de zorg gegeven die er gegeven had kunnen worden.’’



Van de 80.000 patiënten die normaal na een ongeval of bijvoorbeeld een val in huis op de trauma-afdeling belanden, overleed in 2018 en 2019 2,4 procent aan de ernst van het letsel. Uit deze nieuwe cijfers blijkt nu dat in coronatijd 2,9 procent is overleden. ,,Op basis daarvan concluderen wij dat de enorme ic-beddenschaarste en de daarop gemaakte keuzes hebben geleid tot patiëntselectie met nadelige gevolgen. Het is een boude conclusie, maar dit betekent dat in coronatijd dus vierhonderd patiënten meer overleden zijn.’’