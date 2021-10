Hugo (28) houdt al acht jaar bij hoe gelukkig hij is: ‘Nooit gedacht het het hiertoe zou leiden’

Traumazorg moet anders volgens expert: ‘Voor je het weet heb je een hulpverle­ner op je dak’

28 september De Nederlandse traumazorg moet op de schop, pleit directeur en oprichter van Traumaloket Nederland, Leen Pakvis. ,,Er is een gebrek aan onafhankelijkheid.” Maar wanneer is er eigenlijk sprake van traumazorg en hoe is dat geregeld?