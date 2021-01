Hun operatie werd uitgesteld door corona: ‘Nog langer wachten kan me mijn baan kosten’

Tracey de Vroedt (53) was er bijna niet meer geweest. In maart vorig jaar kwam zij met ernstige hartklachten in het UMC terecht. Ze moest een openhartoperatie ondergaan, maar er waren geen ic-bedden beschikbaar. De gezondheid van Tracey holde achteruit. De geringste inspanning maakte haar zo benauwd, dat ze de vuilcontainer op de hoek amper kon bereiken. In de ziekenhuizen ging het vanaf de zomer weer beter. In september kreeg de Utrechtse te horen dat ze zich kon voorbereiden op de operatie. Elke vrijdag zat ze naast de telefoon, want dan kon het ziekenhuis bellen. Het telefoontje kwam niet.