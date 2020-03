Ik geef mijn kind soms een tik. Is dat erg?

Maartje (50) wordt ziek van dimbaar led-licht: 'Je ervaart zoveel onmacht’

15 maart Maartje Schiermann staat niet graag in de schijnwerpers met haar verhaal. Wat dan gelijk een wat wrange woordspeling is. Want juist de gevolgen van de flicker van dimbare led-verlichting leiden bij de Drunense tot steeds ernstiger gezondheidsklachten. Soms biedt een paraplu uitkomst.