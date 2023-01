Influencer Koen Kardashian heeft kapotgesnoven neus: artsen signaleren stijging aantal patiënten

Hemd van het lijf Jet van Nieuwkerk zou graag meer maat willen houden: ‘Het is avondje goed zuipen of niet’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Ze heeft ‘afschuwelijk veel’ schermtijd en zat al eens tegen een burn-out aan. Maar als Jet van Nieuwkerk goed slaapt is alles beter. ‘Om negen uur richting slaapkamer, wel saai voor mijn vriend.’

14 januari