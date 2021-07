Ingmar (12) moest 6 dagen na geboorte onder het mes: nu zet hij zich in voor baby’s met hartproblemen

Hoe weet je of een baby slecht ziet? In dit expertise­cen­trum weten ze het binnen een dag

15 juni Een kleuter die zich in de klas niet lijkt te kunnen concentreren, maar eigenlijk gewoon geen klap ziet van wat de juf toont. Of een baby die duidelijk een oogaandoening heeft, maar bij wie nader onderzoek moet wachten tot het zelf z’n hoofdje kan oprichten. Het is geschiedenis nu Bartimeús in Zeist een compleet nieuw centrum opent, dat meestal binnen een dag een diagnose stelt van aandoeningen die een reguliere oogarts zelden ziet.