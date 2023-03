Inhaalslag jongeren voor HPV-prik: al 160.000 prikafspraken

Een inhaalslag onder jongeren van 19 tot 27 om alsnog een vaccinatie tegen het besmettelijke HPV te halen leverde tot nu toe 160.000 prikafspraken op. Voor de jongvolwassenen is de prik, die zes soorten kanker kan bestrijden, dit jaar gratis. Ze worden ook via sociale media benaderd.

Tot dusver kwam zo'n 12 procent van deze leeftijdsgroep in actie en dat valt volgens RIVM-woordvoerder Geert Westerhuis ‘niet tegen’. Zaterdag is het ‘HPV Awareness Day’: jongeren tussen 19 en 27 jaar oud kunnen dan ook zonder afspraak binnenlopen voor een vaccinatie op 45 GGD-locaties door heel het land, al zijn de deuren in sommige GGD-regio's al op donderdag en vrijdag geopend.

Tieners

Hoe zit het ook alweer met HPV, het virus dat seksueel overdraagbaar is en (op latere leeftijd) onder meer baarmoederhalskanker, peniskanker en keelkanker kan veroorzaken? Sinds 2009 worden meiden in het jaar dat ze 10 worden uitgenodigd voor een vaccinatie en sinds 2022 ook jongens die tiener worden.

Onder meisjes groeide de opkomst voor een HPV-vaccinatie tussen 2009 en nu ongeveer van 50 tot 70 procent, waar een vaccinatiegraad van 90 procent gewenst is. Westerhuis: ,,We proberen daarom dit jaar een inhaalslag te maken onder de leeftijdsgroep van 19 tot 27 jaar. Bijvoorbeeld met de HPV Awareness Day van zaterdag, maar ook door jongeren actief te benaderen op sociale media. We begrijpen dat deze doelgroep andere dingen aan het hoofd heeft, maar het is toch echt belangrijk.’’

Volledig scherm Campagnemateriaal van het RIVM, waarmee jongeren bereikt moeten worden. © RIVM

Zeer besmettelijk

Jongvolwassenen weten bijna niks van het zeer besmettelijke en veelvoorkomende virus, waar acht op de tien mensen mee geïnfecteerd raken zodra ze seksueel actief zijn. Condoomgebruik alleen kan besmetting niet tegenhouden. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op, maar soms blijft het langer aanwezig en kan na jaren (een voorstadium van) kanker ontstaan.

Idealiter worden de HPV-vaccinaties (tussen de twee prikken moet minimaal vijf maanden zitten) toegediend voordat iemand seksueel actief wordt, maar toch kan de inenting volgens het RIVM ook voor mensen in de 20 nog heel goed werken.

Toen de HPV-prik in 2009 voor meiden werd toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma, ging volgens Westerhuis op sociale media behoorlijk wat nepnieuws over de vaccinatie rond. ,,Inmiddels is wel gebleken dat dit echt broodjeaapverhalen waren, dat er echt geen bijwerkingen zijn en dat de prik uitstekend werkt tegen HPV. Daarom hopen wij dat jongeren die destijds wellicht wat huiverig waren de prik nu wel komen halen.’’