‘Inspectie staat machteloos tegen illegale handel in zware pijnstillers’

De illegale medicijnhandel heeft vrij spel op het internet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt in dagblad Trouw weinig te kunnen doen tegen de levendige handel. Per jaar krijgt de toezichthouder tientallen meldingen van mogelijke illegale handel, maar tot een straf komt het vrijwel nooit, zo blijkt uit antwoorden van de inspectie op vragen van de krant.

Zware pijnstillers als fentanyl of oxycodon kunnen levensgevaarlijk zijn. Deze opiaten zijn zeer verslavend en kunnen bij een te hoge dosis zelfs dodelijk zijn. In augustus bleek uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) dat het aantal opiaat­doden de afgelopen jaren flink is gestegen: van 139 doden in 2013 naar 220 doden in 2017.

In veel gevallen komen mensen voor het eerst in aanraking met opia­ten via hun arts. Op het moment dat de arts stopt met het voorschrijven ervan, is een deel verslaafd geraakt. Voor deze groep is het illegale aanbod via internet interessant.