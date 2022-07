Is aftersun zonde van het geld? Expert legt uit wat je moet doen als je verbrand bent door de zon

Iets te veel zon gepakt? Tja, wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. En een dikke laag aftersun smeren, zo luidt het advies. Maar in hoeverre helpt aftersun eigenlijk wanneer de huid verbrand is door de zon? We vroegen het aan Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie.

Het rood kleuren van je huid heeft allemaal te maken met de uv-straling. Uv-a- en uvb-stralen laten je huid verdrogen, verrimpelen en richten schade aan in het dna van de huidcellen. Die beschadiging valt niet via crèmes te herstellen. De huidcellen zelf nemen deze taak op zich. Maar weet wel dat die schade zich kan opstapelen: hoe vaker je verbrandt, hoe groter het risico op huidkanker. Is het smeren na verbranding door de zon dan compleet nutteloos? Dat niet. Een verbrande huid kan immers ook vervellen.

,,Wie dacht dat aftersun een overbodige stap en vooral slimme marketing was? ,,Dat is niet zo”, reageert Jetske Ultee in een interview met magazine Goed gevoel. ,,Als je in de zon bent geweest, is hydrateren heel belangrijk. Door te smeren ga je uitdroging van de huid tegen en help je de barrièrefunctie van de huid weer te herstellen. Hoe sneller je je huid tot rust brengt, hoe beter.”

De juiste ingrediënten

,,Al hoef je niet per se een aftersunproduct te gebruiken”, benadrukt de onderzoeksarts. ,,Die verschillen namelijk niet wezenlijk van gewone bodylotions. Soms moet je er zelfs een beetje mee opletten, want er kunnen irriterende stoffen als uitdrogende alcohol of menthol in zitten. Ik raad je aan om op zoek te gaan naar een crème met hydraterende ingrediënten die voorkomt dat je huid uitdroogt. Maar vermijd een te vette crème, daarmee kan de huid haar warmte minder goed kwijt.”



Hoe je kunt checken of je een product op waterbasis in handen hebt? Kijk of ‘aqua’ vermeld wordt in de ingrediëntenlijst.

Quote Begin na het afkoelen met smeren en breng bij voorkeur elke paar uur een laagje crème op de huid aan Jetske Ultee

Kijk daarnaast of er andere werkzame ingrediënten inzitten die je huid goed doen. ,,In bijna alle aftersunproducten zit aloë vera. Maar bekijk je het wetenschappelijk onderzoek naar dit product bij zonverbranding, dan zijn de uitkomsten niet eenduidig. Zo liet een goed uitgevoerde studie met een cosmetisch product met liefst 70 procent aloë vera geen effect zien bij de zonverbrande huid”, aldus Ultee.

,,Hoewel er weinig onderzoek gedaan is naar de exacte werking van andere actieve ingrediënten in crèmes na verbranding, zijn hydraterende stoffen als glycerine en hyaluronzuur, barrièreherstellende stoffen als niacinamide, kalmerende stoffen als pathenol, zoethoutwortel en bètaglucaan en antioxidanten zeker aan te raden. Van die stoffen weten we namelijk dat ze de vochtbalans in de huid herstellen, de barrièrefunctie versterken en het ontstekingsproces tot rust brengen. Begin na het afkoelen met smeren en breng bij voorkeur elke paar uur een laagje crème op de huid aan.”

Andere tips na verbranding door de zon • Koel je huid af. Niet met ijs, maar idealiter met een lauwe douche of een lauw bad. ,,Lauwe kompressen met afgekoelde groene thee zijn ook een goed idee”, stelt Ultee. ,,Groene thee kalmeert. Ook kun je een badje met havermout nemen. Strooi ongeveer 40-50 gram fijngemalen havermoutvlokken in een bad met lauwwarm water en blijf ongeveer 15 minuten zitten.” • Dep je huid droog in plaats van te wrijven. • In de eerste uren na verbranding kan je eventueel een pijnstiller slikken. Een aspirine of ibuprofen helpt tegen de pijn en werkt ontstekingsremmend. • Wie een pijnlijke, rode huid heeft, doet er goed aan de zon te vermijden. Zelfs als je een dikke laag zonnecrème gesmeerd hebt. ,,Geef de huid die verbrand is écht de tijd om goed te herstellen. Blijf lekker in de schaduw dus”, besluit Ultee.

