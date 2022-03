Isa (7) laat zich niet belemmeren door haarziekte en komt naar school als mooie zeemeermin

Lieke en Rik zijn de ouders van Isa en Stijn. Toen we Lieke vroegen wat voor meisje Isa is, hoefde ze niet lang na te denken: ,,Isa is echt een typisch meisje. Daarnaast houdt ze van zingen en dansen en is ze gek op dieren. Isa is hele vrolijke verschijning.”

Momenteel zit ze in groep 4. Ongeveer 2,5 jaar geleden ontdekten Lieke en Rik een aantal kale plekjes op het hoofd van hun dochter. Toen ze het voor het eerst zagen waren de plekjes om en nabij zo groot als een euromunt. De plekken groeiden behoorlijk hard door en daarom besloten Rik en Lieke toch langs de dokter te gaan met Isa. ,,In het begin weet je nog niet hoe erg het is. Je maakt je zorgen om je kind en er gaan allerlei enge gedachten door je hoofd.”

Alopecia

Nadat ze de kale plekjes bij Isa hebben laten onderzoeken kwamen ze tot de conclusie dat er sprake was van alopecia. In dit geval ging het om de meest heftige variant: alopecia universalis. Dat houdt in dat niet alleen het hoofdhaar verdwijnt, maar al het lichaamshaar. Bij Isa was ongeveer binnen een halfjaar al haar lichaamshaar weg. ,,Isa was direct erg dapper, dat was zo bijzonder. Ze accepteerde het eigenlijk heel snel en heeft nooit de behoefte gehad om zichzelf te bedekken.”

Lieke schrok behoorlijk toen het bleek dat haar dochter een haarziekte had. ,,Voor ons was het wel even wennen. Je leven staat ineens een beetje op z’n kop. Eigenlijk vonden we het vooral heel sneu voor Isa, want hoe zou het zijn als zij er toch wel veel moeite mee zou krijgen?”

Volledig scherm Isa en haar broertje Stijn. © Eigen foto

Omgeving

Ondanks dat Isa zelf altijd positief is gebleven, zijn de reacties op straat soms wel vervelend. ,,Het is weleens gebeurd dat ze op straat werd nageroepen voor ‘kale kop’ en af en toe schrikken mensen ervan om Isa te zien. Vooral aan het begin was dat wel wennen voor ons.” Inmiddels is dat gelukkig anders. ,,Wij staan heel erg open voor vragen. Als we merken dat mensen nieuwsgierig zijn naar de situatie van Isa dan vertellen we daar heel open over. Je voelt dat andere mensen dat prettig vinden, maar wij zelf ook. Isa kan het zelf ook goed uitleggen. We zijn nu een paar jaar verder en we merken gelukkig wel dat we veel minder bewust zijn van blikken om ons heen.”

Crazy Hair Day

Ongeveer anderhalve week geleden organiseerde de school van Isa ‘Crazy Hair Day’. Op die dag mochten de kinderen op school verschijnen met de meest creatieve kapsels. In het geval van Isa is dat natuurlijk lastiger. ,,Op school weet iedereen uiteraard van haar situatie. Ze zit op een heel fijne school en heeft weinig vervelende momenten beleefd rondom haar alopecia. Een week voor de ‘Crazy Hair Day’ nam de school contact met ons op om te vertellen dat het op de planning stond. Ze wilden graag met ons meedenken. Dat is zo fijn, dan kun je samen op zoek naar een oplossing.”

Die oplossing heeft echter niet zo lang op zich laten wachten. ,,Het verliep vrij soepel. Ik vroeg Isa wat haar leuk zou lijken om te doen voor die dag. Ze wilde graag een zeemeermin worden. Dat hebben we toen gewoon gedaan. Ik heb haar hoofd geschminkt als een zeemeermin en ze zag er schitterend uit. Op school vonden haar klasgenoten het erg leuk en ze had er zelf ook geen moment moeite mee. Er waren zelfs een aantal leerkrachten die met haar op de foto wilden. Ze heeft een heel leuke dag gehad.”

Lieke besloot een foto van het creatief geschminkte hoofd van Isa te delen op Twitter. “Het bericht ontplofte echt gelijk, dat had ik nooit verwacht. Inmiddels heeft de tweet al meer dan zevenduizend likes en de reacties zijn allemaal heel leuk. Ik heb Isa veel van de reacties mee laten lezen en zij werd er ook heel vrolijk van.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.