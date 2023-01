Je tanden laten bleken: is dat schadelijk voor je gebit?

Een stralend witte glimlach: het blijft anno 2023 een populair schoonheidsideaal. Bleekstudio’s spelen hier handig op in door lage prijzen te promoten en de verbluffende resultaten van influencers te delen. Maar heeft tanden bleken eigenlijk schadelijke bijwerkingen? En waar kan je het beste terecht?

Sinds 2012 zijn er Europese regels verbonden aan het lichter maken van tanden met peroxide. Bleekstudio’s en schoonheidsspecialisten gebruikten namelijk te hoge concentraties. Sindsdien mogen tandartsen nog met maximaal 6 procent peroxide bleken. Dat betekent dat er in winkels, bleeksalons of online geen bleekproducten aan consumenten meer verkocht mogen worden met meer dan 0,1 procent peroxide.

Naar de tandarts

Marco Gresnigt werkt in de esthetische en restauratieve tandheelkunde in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ook is hij hoofd restauratieve tandheelkunde en biomaterialen in het UMCG. Daarnaast geeft hij wereldwijd lezingen over het mooier en gezonder maken van het gebit. Gresnigt meent dat je tanden bleken geen schade oplevert, mits je naar een professional gaat. ,,De richtlijnen die we in Europa hebben, moeten ervoor zorgen dat alles veilig gebeurt.”

Quote Bij ons duurt bleken wat langer, maar daardoor is het allemaal wel veiliger Marco Gresnigt

Gresnigt legt uit hoe je van de tandarts een bleekbitje krijgt en in twee weken iedere nacht je tanden kunt bleken. Het is een langer proces dan bijvoorbeeld in Amerika, waarbij je binnen een kortere periode hetzelfde resultaat kan krijgen. In ruil daarvoor krijgen je tanden wel een hoger percentage peroxide te verduren. ,,Bij ons duurt bleken wat langer, maar daardoor is het allemaal wel veiliger. Er gaat dan ook geen tandglazuur verloren als je de minder agressieve methode gebruikt.”

Tandarts heeft adviserende rol

Nu de richtlijnen veranderd zijn en bleeksalons met slechts 0,1 procent peroxide mogen bleken, proberen ze met vindingrijke oplossingen te komen. Met een paarse uv-lamp of door met een klem een poos je mond open te houden, bijvoorbeeld.

Voor mondhygiënist Maud Houben was deze nieuwe regelgeving genoeg om het bleken voortaan aan de tandarts over te laten. ,,0,1 procent is zó laag, dat het voor mij weinig zin heeft om mee aan de slag te gaan.” Houben verbaast zich over de huidige werkwijze van dergelijke bleekstudio’s en schoonheidsspecialistes. ,,Houd je mond maar eens langer dan een uur open. Dan droogt het glazuur op en lijken je tanden optisch witter.”

Quote Heb je bijvoor­beeld restaura­ties, een kroon of facing, dan is een bleekses­sie meestal niet geschikt voor je Marco Gresnigt

Ook over de populaire thuisbleeksets heeft de mondhygiëniste een duidelijke mening. ,,Zo’n lamp heeft vaak maar één stand. Gevoeligheid bij koud eten en drinken kan dan sneller optreden.” Gresnigt is ook geen voorstander van bleeksalons en thuisbleeksets. ,,Vergeet ook niet dat de tandarts een adviserende rol heeft. Heb je bijvoorbeeld restauraties, een kroon of facing, dan is een bleeksessie meestal niet geschikt voor je. Er kan een afwijking in kleur tussen je eigen tanden en de restauraties ontstaan.”

Roken en rode wijn

Mondhygiënist Houben verwijst haar patiënten niet zomaar naar de tandarts voor een bleeksessie. ,,Is iemand een vaste roker, dan ben ik niet per se enthousiast over zo’n behandeling. Je kunt dan best gaan bleken, maar pas als je ook helemaal stopt met roken. Anders behoud je de nieuwe witte kleur maar voor even. Ook bij stevige koffie- en rode wijndrinkers, kunnen de tanden makkelijk donkerder verkleuren.”

Heb je last van verkleuringen en wil je de stap naar de bleekstudio of tandarts niet wagen? De zogeheten whitening tandpasta’s zouden volgens fabrikanten de oplossing zijn. Mondhygiënist Maud Houben is hier sceptisch over. ,,Wees voorzichtig, want er zit vaak schuurmiddel in. De grove tandpasta kan het glazuur beschadigen. Je poetst als het ware steeds een laagje glazuur weg. Koffie hecht zich dan juist makkelijker aan je tanden.” Aan zwarte tandpasta moet je volgens Houben al helemaal nooit beginnen. ,,Dat is funest voor je glazuur.”

Hoe vaak moet je bleken?

Om je tanden op een veilige manier een tint lichter te krijgen, kun je dus het beste bij je tandarts terecht. Hoe vaak moet je hem of haar eigenlijk een bezoekje brengen? De expert in restauratieve tandheelkunde benadrukt dat dit per persoon verschilt, maar geeft wel een indicatie. ,,Bleken is niet schadelijk voor de tanden of kiezen maar beperk dit tot maximaal eens per drie à vier jaar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.