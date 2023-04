Jeangu Macrooy over tinnitus, telefoonverslaving en zijn bijna burn-out

Hemd van het lijf Presenta­tor Lara Billie Rense herkent zichzelf nu in de spiegel: ‘Daarom zei ik ja tegen tv’

Lara Billie Rense is ‘helemaal lijp’ van boulderen en sinds diens borsten weg zijn, voelt dat deel van het lijf fantastisch. ‘Daarom zei ik ja tegen televisie.’ In deze Mezza-rubriek vertellen BN’ers over hun gezondheid.