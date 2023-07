Jeukende voeten: dit kun je aan zwemmerseczeem doen en zo voorkom je het

Lezersvraag Moet ik me voor de vakantie inenten tegen te­ken-encefali­tis?

Als je op vakantie in binnen- of buitenland de natuur in gaat, informeer dan wel naar de risico’s van een bepaald gebied. Teken bijvoorbeeld, kunnen niet alleen de ziekte van Lyme overbrengen, maar ook hersenvliesontsteking veroorzaken, waarschuwt apotheker Sander van den Bogert.