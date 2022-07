Kan jij goed geheimen bewaren? Pas op, want volgens onderzoek schaden ze de gezondheid

Denk na over een geheim dat je voor iemand anders bewaart. Je hebt er vast eentje, want iedereen bewaart gemiddeld maar liefst dertien geheimen. Dat onderzocht Amerikaanse psycholoog Michael Slepian (Columbia University). Hij bracht er ook een boek over uit: The Secret Life of Secrets.

Het onderzoek van Slepian kwam met meer dan 50.000 deelnemers van over de hele wereld tot stand. Hij liet de deelnemers anonieme enquêtes invullen en vroeg hen naar hun diepste geheimen. Noem hem dus gerust een professionele geheimenbewaarder. Opvallend: hij kon 38 categorieën van geheimen onderscheiden. En 97 procent van de mensen heeft op dit moment minstens één geheim uit die categorieën.

Dit zijn de meest voorkomende soorten geheimen

,,We hebben allemaal geheimen en we hebben allemaal dezelfde soort geheimen”, legt Slepian uit in de podcast van The Mind Body Green. In zijn onderzoek komt ook naar voren dat de meest voorkomende geheimen over verslavingen, financiële moeilijkheden, leugens, ambities, gezondheidsproblemen of geheime relaties gaan. Al hoeft niet elk geheim enorm shockerend te zijn. Wél kunnen ze allemaal samen zorgen voor een heuse last op onze schouders.

Geheimen maken je eenzaam

In 2019 deed Slepian al onderzoek naar geheimzinnigheden. En ja hoor, wie constant piekert over een geheim raakt daar uitgeput door. Dat komt omdat we ons snel eenzaam kunnen voelen wanneer we een geheim bewaren. ,,De kosten zijn hoger dan je denkt: het gemiddeld geheim schaadt ons welzijn”, stelt Slepian.

Quote Als je merkt dat je vastzit aan een geheim en niet weet wat je ermee moet doen of je ervoor schaamt, is het niet meer gezond Michael Slepian

Al wil dat niet zeggen dat iedereen een open boek moet worden, merkt hij op. Er is een verschil tussen iets geheimhouden en je privacy bewaken. Maar als een geheim je van streek maakt, mag je de last niet alleen dragen. ,,Als je merkt dat je vastzit aan een geheim en niet weet wat je ermee moet doen of je ervoor schaamt, is het niet meer gezond”, zegt hij in de podcast.

Er zijn ook mensen die geheimen bewaren om op die manier hun problemen voor zich te houden. ,,Je werkt niet aan je problemen en bent er bang voor, dus houd je ze geheim. Terwijl je wel behoefte hebt aan een gesprek.” Opnieuw dus het probleem van isolatie. Onderzoek toonde zelfs aan dat eenzaamheid ons immuunsysteem kan beïnvloeden. Door geheimen voor jezelf te houden, breek je die emotionele muur nooit af. Dus: onthullen maar dat geheim.

Geheimen die wél goed voor je zijn

En dan nu het goede nieuws: er bestaan ook ‘gezonde geheimen’. Denk aan iemand ten huwelijk willen vragen en al enkele dagen met de ring op zak lopen. Of je familie verrassen met heugelijk babynieuws, maar het nog even voor jezelf houden. Dat soort geheimen klasseert Slepian als ‘geheimen met een spannende onthulling’.

En nog belangrijker is dat jij de controle hebt over wanneer je het geheim onthult. Dat is ook exact waarom het zo goed voelt. ,,Als we controle hebben over onze beslissingen, leiden we een gezonder leven. We hebben dan minder stress én leven daardoor zelfs langer”, sluit hij af.

