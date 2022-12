Kans op hart- en vaatziekte veel te laag ingeschat, waardoor veel mensen ten onrechte geen medicijnen krijgen

Dat komt doordat het model dat de huisartsen gebruiken om de kans op hart- en vaatziekten te voorspellen niet blijkt te kloppen, zo hebben onderzoekers Merle Schoofs en Marion Biermans van het Nijmeegse Radboudumc vastgesteld. Volgens epidemioloog Biermans, die het onderzoek leidde, is het risico dat mensen een hart- of vaatziekte krijgen wel anderhalf keer zo groot als tot dusverre wordt ingeschat.

Het gaat daarbij om mensen die bij de huisarts in beeld zijn. Op basis van onder meer hun leeftijd, cholesterol en bloeddruk kunnen huisartsen met behulp van een model bepalen hoe groot de kans is dat iemand zonder voorgeschiedenis van een hart- en vaatziekte binnen tien jaar bijvoorbeeld een beroerte, hartaanval of hartritmestoornissen krijgt.

Bijna een op vijf kreeg hartaanval of vaatziekte

Voorspelde het model bij een groep van bijna tweeduizend patiënten in 2009 nog dat 12 procent zo’n soort ziekte zou krijgen, in 2019 bleek bijna 19 procent een hartaanval of andere hart- en vaatziekte te hebben gekregen. Een enorm verschil, stelt Biermans.

Wat precies de gevolgen zijn van die verkeerde inschatting, is moeilijk te zeggen. Zeker is dat bij veel patiënten het risico op hart- en vaatziekten veel lager ingeschat wordt en ze daarom soms geen medicijnen krijgen of adviezen om hun leefstijl te veranderen, zoals afvallen, meer bewegen en stoppen met roken. Maar of dat bijvoorbeeld ook tot meer overlijdens heeft geleid, durft Biermans niet te zeggen. ,,Want sterfte door hart- en vaatziekte kwam in de onderzochte groep maar relatief weinig voor.” Van de bijna tweeduizend mensen zijn er vijf overleden aan een hart- of vaatziekte.

Vaak sprake van onderbehandeling

Wel is het waarschijnlijk dat nu veel meer mensen een hart- en vaatziekte ontwikkelen dan nodig is als het risico erop goed wordt ingeschat. Er is vaak sprake van onderbehandeling, stelt Biermans. Ze zegt dan ook te hopen dat het model waarmee de huisartsen werken nu snel wordt aangepast, iets wat een taak is van onder meer de beroepsgroep en de cardiologen.

Het onderschatten van de risico’s is overigens waarschijnlijk niet alleen een Nederlands probleem. De onderzoekers vonden ook bij andere, internationaal gebruikte modellen een onderschatting van het risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk. Het Nijmeegse onderzoek wordt daarom ook gepubliceerd in het internationale medisch tijdschrift British Journal of General Practice.

In Nederland overlijdt een op de vijf mensen aan een hart- of vaatziekte. Volgens cijfers van de Hartstichting leven zo’n 1,5 miljoen mensen met zo'n ziekte: gemiddeld worden er elke dag ruim zeshonderd mensen mee opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de stichting is het aan commissie bestaande uit verschillende experts, zoals epidemiologen, cardiologen en huisartsen, om de richtlijnen te herzien. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap konden maandag nog niet vertellen of dit ook gaat gebeuren.