Keuringsbedrijf moet slachtoffers van lekkende borstimplantaten betalen: ‘Einde aan onzekerheid’

Honderdduizenden vrouwen wereldwijd, die ziek werden door lekkende borstimplantaten, hebben recht op een schadevergoeding. Het Duitse keuringsbedrijf TÜV Rheinland is aansprakelijk voor het leed van de slachtoffers. Dat heeft het Franse Gerechtshof in Parijs vandaag beslist. De uitspraak is gunstig voor de 180 Nederlandse slachtoffers in een andere procedure.

Met het vonnis in Parijs komt een eind aan een jarenlange, slopende rechtszaak van een eerste groep van 2700 - voornamelijk Franse - slachtoffers. Die stapten naar de rechter omdat het Duitse bedrijf TÜV Rheinland de omstreden siliconen van Poly Implant Prothèse (PIP) goedkeurde.

In 2010 werd bekend dat de Franse fabrikant geen speciale gel voor medische doeleinden gebruikte, maar goedkope industriële siliconen. De implantaten gingen vaak lekken en scheuren, met ontstekingen en fysieke en psychische gezondheidsklachten tot gevolg.

Omdat PIP en de Nederlandse importeur Rofil failliet gingen, richtten de slachtoffers zich op het Duitse keuringsbedrijf. De vrouwen vinden dat TÜV gefaald heeft in de controle.

Laks

Uit interne mails blijkt dat controleurs langs elkaar heen werkten, laks waren en geen idee hadden waar ze op moesten letten. Daardoor liepen honderdduizenden vrouwen rond met lekkende, illegale siliconen in hun borsten.

Volledig scherm Een plastisch chirurg toont een kapotte silicone borstimplantaat van PIP © EPA

Aanvankelijk veroordeelde de rechtbank in Toulon TÜV in 2013 tot het betalen van een schadevergoeding aan de 2700 Franse vrouwen. Maar het Hof van Beroep in Aix-en-Provence draaide dat besluit in 2015 terug, ondanks de vele bewijzen.

Drie jaar later besloot het Hof van Cassatie echter dat de zaak opnieuw beoordeeld moest worden door het Hof van Beroep in Parijs. Dat stelt de vrouwen nu alsnog in het gelijk.

Einde aan de twijfels

,,We zijn blij met deze uitkomst’’, zegt hun advocaat Olivier Aumaître. ,,Die maakt definitief een eind aan de twijfels over de verantwoordelijkheid van TÜV. Na 10 jaar wachten en hard vechten, zal het Duitse keuringsbedrijf de slachtoffers volledig moeten compenseren.’'

In een later stadium van de Franse rechtszaak hebben zich ook 180 Nederlandse vrouwen aangesloten. In totaal voeren 25.000 vrouwen uit veertien landen vijf procedures tegen TÜV. De Nederlandse slachtoffers zijn in hun zaak zowel door de Franse rechtbank als het Hof - eerder dit jaar - al in het gelijk gesteld.

De uitspraak van het Hof in Parijs van de eerste groep slachtoffers is dus ook goed nieuws voor de Nederlandse vrouwen, die vertegenwoordigd worden door SAP Advocaten. ,,Deze zaak is er één van de lange adem‘’, zegt letselschadeadvocaat June van Oers namens hen. ,,Al sinds 2014 zijn wij voor onze cliënten betrokken in deze procedure, waarin TÜV er alles aan heeft gedaan om aansprakelijkheid te ontlopen. Aan die onzekerheid is nu een einde.‘’

Volgens Van Oers is de uitspraak is ook belangrijk voor de veiligheid van andere patiënten in de toekomst. ,,Het laat zien dat grote partijen die in het wettelijk systeem verantwoordelijk zijn voor controle op de veiligheid van producten, daar ook voor worden afgerekend wanneer zij daarin nalatig zijn.”

Forse rekening

Volgens advocaat Aumaître is het ‘einde oefening’ voor TÜV Rheinland. ,,Er is geen herkansing mogelijk. Met het besluit van vandaag is de vraag niet langer of TÜV de slachtoffers móet compenseren, maar wanneer en hoeveel.’'

TÜV kan volgens de advocaat een forse rekening verwachten. ,,Niet alleen vanwege het aantal slachtoffers en de schade door de PIP-implantaten. Het hoge bedrag komt ook doordat TÜV de slachtoffers lang heeft laten wachten en voortdurend minachting voor deze vrouwen toonde. De verloren tijd verergerde de gevolgen voor hun gezondheid in hoge mate.’'

Volledig scherm PIP-directeur Jean-Claude Mas wordt bij de rechtbank in Aix-en-Provence (2015) aangesproken door een vrouw. © AFP

Medisch deskundigen gaan nu per slachtoffer de schade in kaart brengen. Die is in veel gevallen groot, omdat de gezondheidsklachten in de loop der tijd zijn verergerd.

Ontstekingen

Bij meer dan de helft van de slachtoffers zijn de implantaten gescheurd, waardoor de siliconen zich door het lichaam hebben verspreid en ontstekingen veroorzaken. Via de lymfeklieren kunnen ze ook de longen en andere organen bereiken. Dertig procent van de vrouwen heeft hier last van.

De bedragen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s per slachtoffer. Advocaat Aumaître eiste voor een eerste groep patiënten al schadevergoedingen van 20.000 tot 70.000 euro. Medio september doet de rechter uitspraak.

Naar schatting 300.000 vrouwen in 65 landen hadden PIP-implantaten. Een kwart van de implantaten had gebreken. PIP-directeur Jean-Claude Mas werd veroordeeld tot 4 jaar cel en een boete van 75.000 euro.

Keuringsbedrijf TÜV vindt dat het is misleid door PIP, ontkent iedere aansprakelijkheid. Het zegt alleen het kwaliteitssysteem gecontroleerd te hebben en niet de siliconen zelf.