Kinderartsen: Geef zwangere vrouwen financiële beloning voor stoppen met roken

Een financiële beloning voor vrouwen die het lukt om tijdens hun zwangerschap te stoppen met roken moet onderdeel worden van de standaardzorg. Daarvoor pleiten Leonieke Breunis en kinderarts-neonatoloog Jasper Been. We vroegen Breunis, kinderarts in opleiding, hoe zij dat voor zich ziet.

Waarom zouden we deze vorm van zorg volgens jou moeten invoeren?

,,Onderzoek toont aan dat beloning een effectief wapen is. Uit de cijfers blijkt dat door beloning twee keer zoveel vrouwen stoppen met roken als de controlegroep waar zwangere vrouwen geen beloning kregen. Ook als het uitdelen van de beloningen is afgelopen, zijn er na een half jaar nog steeds meer vrouwen gestopt in de groep met vrouwen die wel een beloning kregen dan de vrouwen die geen beloning kregen. Wij denken dat dat laat zien dat deze vrouwen niet zijn gestopt voor de tegoedbonnen.”

Waarom hebben sommige vrouwen hulp nodig bij het stoppen met roken tijdens hun zwangerschap?

,,Wat wij zagen is dat vrouwen weliswaar heel gemotiveerd zijn om te stoppen, maar dat er zoveel factoren van buitenaf kunnen meespelen die het stoppen bemoeilijken. Denk aan een partner die rookt, veel stress of relatieproblemen. De beloning werkt als steuntje in de rug.”

,,Naast de financiële beloning kregen deze vrouwen ook ondersteuning van een ‘stoppen met roken-coach’.”

Klopt het dat stoppen met roken moeilijker is voor zwangere vrouwen?

,,Als je zwanger bent plas je nicotine sneller uit. Je lichaam heeft dus eerder behoefte aan een volgende sigaret. Luister je naar je lijf als je zwanger bent, ga je dus meer roken. Gelukkig zijn er heel weinig vrouwen die dat doen.”

Quote Misschien ben je pas drie maanden zwanger en denk je bij jezelf: pas over een half jaar moet ik echt gestopt zijn Leonieke Breunis

,,Het is makkelijk om te denken: die ene sigaret, maakt dat nou zoveel uit? Misschien ben je pas drie maanden zwanger en denk je bij jezelf: pas over een half jaar moet ik echt gestopt zijn.”

Hoe kunnen die beloningen helpen?

,,Het zorgt voor positiviteit. Als je meer fruit gaat eten of meer gaat bewegen, word je ook positief benaderd. Terwijl als je stopt met roken tijdens je zwangerschap zeggen mensen niet: wat goed dat je stopt, maar krijg je eerder het verwijt - waarom rook je eigenlijk nog terwijl je al zwanger bent.”

,,Beloningen geven een concreet doel en zorgen er tegelijkertijd ook voor dat er een stukje positiviteit bij komt kijken. Juist bij vrouwen die heel gemotiveerd zijn om te stoppen en echt hulp willen, helpen die beloningen.”

Hoe controleer je of de vrouwen daadwerkelijk zijn gestopt?

,,Er zijn verschillende manieren om te controleren of de vrouwen die meedoen echte rokers zijn en of ze ook daadwerkelijk gestopt zijn. Dat kan door een blaastest, dan wordt er gekeken of er koolstofmonoxide in de uitademingslucht zit, of door een urinetest om te kijken of daar het afbraakproduct van nicotine in zit.”

Quote Het is natuurlijk wel zo dat als je partner rookt, jij die rook ook binnen­krijgt Leonieke Breunis

,,Stel je hebt een partner die rookt, dan zijn er wel sporen van koolstofmonoxide zichtbaar op de blaastest, maar niet zoveel als wanneer iemand zelf rookt. De zwangere vrouw krijgt dan wel haar beloning. Het is natuurlijk wel zo dat als je partner rookt, jij die rookt ook binnenkrijgt. Daarom moeten we ook voor partners die roken behandelingen ontwikkelen.”

Wat voor gezondheidsgevolgen heeft roken voor het kind?

,,Roken tijdens de zwangerschap kan zorgen voor een verhoogde kans op miskramen, ook krijgt de kindjes minder zuurstof waardoor ze minder goed groeien en hebben ze het minder fijn daarbinnen, waardoor ze sneller te vroeg geboren worden. Daarnaast vergroot roken de kans op aangeboren afwijkingen als een hazenlip. Ook neemt de kans op babysterfte toe.”

,,Na de geboorte is rook ook schadelijk voor het kind. Denk aan astma en longontstekingen. Maar kindjes zijn ook meer vatbaar voor oorontstekingen, hersenvliesontsteking en gedragsstoornissen als ADHD.”

Hoe hoog zijn de beloningen?

,,De totale waarde van de beloningen varieert tussen de 150 en 450 euro. Er zijn meerdere meetmomenten waarop een tegoedbon verdiend kan worden, waarbij de waarde van de tegoedbon iedere keer ietsje hoger wordt.”

Deze vorm van ondersteuning lijkt te passen in een trend van preventieve zorg

,,Ingrijpen tijdens de zwangerschap kan een levenslang effect hebben, daarom is het ook zo ontzettend kosteneffectief. Stel je helpt een vrouw nu met stoppen met roken door 365 euro aan tegoedbonnen te geven, dan heb je een grotere kans dat het kind gezond is en minder vaak naar het ziekenhuis hoeft, omdat er minder gezondheidsproblemen meespelen die levenslang aanwezig kunnen zijn. Preventie is beter dan genezen.”

Quote Daarnaast moeten we niet vergeten dat als jij ouders hebt die roken, de kans ook groter is dat je zelf gaat roken Leonieke Breunis

,,Daarnaast moeten we niet vergeten dat als jij ouders hebt die roken, de kans ook groter is dat je zelf gaat roken. Het is moeilijker om te stoppen met roken dan om nooit te beginnen. We zijn er dus bij gebaat om te investeren in preventie.”

Is er ook kritiek?

,,Mensen vragen zich af of we wel ongezond gedrag moeten belonen, maar ik zie dat anders. We stimuleren juist gezond gedrag. Het kan rot voelen dat zwangere vrouwen een financiële beloning krijgen terwijl jij zelf nooit hebt gerookt, maar we moeten niet vergeten dat die baby ook nooit heeft gerookt en hij of zij kan daar wel de rest van zijn leven last van hebben. Ik denk dat wij er als dokters en als samenleving heel veel voor moeten doen om die baby een gezonde toekomst te gunnen.”

,,We zeggen roken is een eigen keuze. Maar twee derde van de rokers is begonnen in de tienerjaren, ze zijn vervolgens zo verslaafd geraakt dat stoppen niet meer lukt. Daarnaast zien we op tv dat roken stoer is en dat vinden we dan normaal. Maar als je zwanger bent en het lukt je niet om te stoppen ben je opeens dom en zwak, dat is natuurlijk niet eerlijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.