Kinderartsen: ‘Vaccineer nu tegen rotavirus om zorg te ontlasten’

Vrijwel alle kinderen onder de vijf jaar maken het rotavirus door. Het is een besmettelijke ziekte, waarbij een ontsteking van de maag en de darmen optreedt. Dit leidt dan ook tot braken en diarree. Bij veel kinderen verloopt de ziekte mild, maar toch bezoeken tienduizenden ouders per jaar met hun kind de huisarts. Ook komen jaarlijks 2500 tot 4700 kinderen in het ziekenhuis terecht met uitdrogingsverschijnselen door het rotavirus, onder wie veel gezonde kinderen. Vijf tot zeven kinderen per jaar overlijden aan de gevolgen van het virus.

,,Iedere maatregel die we kunnen treffen om de zorg te ontlasten, is welkom”, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). ,,Onze kinderafdelingen in ziekenhuizen hebben weliswaar nauwelijks coronapatiënten, maar de verpleegkundigen van die afdelingen worden wel ingezet op Covid-afdelingen.”

Iedereen vaccineren zou het aantal ziekenhuisopnames met 85 procent doen dalen, stelde de Gezondheidsraad in 2017 in een advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanwege het prijskaartje dat eraan hangt, werd toen besloten om het vaccin niet ‘universeel’ in te voeren.

Kwetsbare kinderen

Vanaf afgelopen zomer zouden daarom alleen kwetsbare kinderen - bijvoorbeeld te vroeg geboren baby's - worden gevaccineerd. Dat ging op het laatste moment niet door, omdat door corona de consultatiebureaus het niet op tijd konden invoeren én omdat het vaccin juist in die groep veel minder effectief zou zijn. Het zou in die risicogroepen slechts 30 procent van de kinderen beschermen, in plaats van meer dan 80 procent onder gezonde kinderen.

De Gezondheidsraad buigt zich komend jaar nog eens over de vraag of alle jonge kinderen tegen rota gevaccineerd moeten worden, maar de NVK zou dat graag versnellen. In onder meer België, Duitsland en Engeland krijgen zuigelingen al standaard het rotavaccin.

,,Alle landen om ons heen vaccineren al tegen rota. Het is een vernietigend dossier.''

Volledig scherm Kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. © NvK