Klimaatverandering bedreigt onze gezondheid: ‘Misschien wel grootste ramp van deze eeuw’

Nederland heeft een medicijnte­kort: bestel je medicijnen 3 weken voor je voorraad op is

Nederland kampt met een groeiend medicijntekort. Vaak wordt er een onbekend alternatief geboden. Griezelig, vinden veel mensen. Maar het is toch het beste, want niks nemen of zelf dokteren is gevaarlijk. ,,Het is niet aan te raden geneesmiddelen uit het buitenland te halen.”