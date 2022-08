Kopzorgen over dure leven schaden gezondheid patiënt: huisartsen slaan alarm

Gordelroos komt veel voor en iedereen kan het krijgen: wat is het en waar moet je op letten?

Eén op de drie Nederlanders krijgt ooit te maken met gordelroos. Ben je besmet, dan kunnen jeukende blaasjes veel pijn veroorzaken. Wat is het precies en wat is het ziekteverloop? ,,Zodra het eerste blaasje verschijnt is het in de meeste gevallen al te laat om er nog iets tegen te doen.”

20 juli