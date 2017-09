Kwart bewoners verpleeghuis komt nauwelijks buiten

Incident met patiënt kan traumatisch zijn voor medisch personeel

13 september Onverwachte gebeurtenissen bij het werk in ziekenhuizen, met soms ernstige gevolgen voor de patiënt, hebben vaak ook grote impact op artsen en andere zorgverleners. Dat blijkt uit onderzoek dat is verschenen in artsenblad Medisch Contact. Veel mensen in de zorg die zoiets meemaakten, hebben last van symptomen die lijken op die van posttraumatische stressstoornis.