Laatste wens van doodzieke Marleen (48) komt uit, tóch nog een bruidsjurk dragen: ‘Dit ontroert mij’

Niet iedereen heeft geld voor tampons of maandver­band: deze stichting bedacht de oplossing

15 juli Zomaar even naar de supermarkt om maandverband of tampons te kopen? Dat is voor veel vrouwen en meisjes helemaal niet zo vanzelfsprekend. Stichting Armoedefonds heeft in Amersfoort en Nijkerk een oplossing bedacht voor deze groep. Het materiaal wordt uitgedeeld via zogeheten buurtkastjes.