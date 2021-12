Laura (19) zit in een rolstoel, maar blijft keepen bij hockey: ‘Ik hoop dat de twijfelaars omslaan’

,,Het zorgt altijd voor vragende blikken’’, vertelt de Goudse Laura Odijk. ,,Aan mijn teamgenoten wordt altijd gevraagd waarom hun keeper in een rolstoel zit. Het antwoord is elke week anders: er wordt behoorlijk mee gegrapt. Dat vind ik hartstikke leuk, want ik voel me echt speler van het team. Ze zijn mijn teamgenoten en onderling wordt er altijd gedold. Ik speel bij de mannen want het spel gaat sneller en de ballen komen sneller op je af. Die combinatie vind ik heel erg leuk. En eigenlijk is elke reactie die ik voor, tijdens of na de wedstrijd krijg leuk – ook negatieve, want die komen voort uit onwetendheid. Het liefst zou ik het ze dan uitleggen.”