Liesbeth: ‘Ik moest vóór corona steeds aan de antibiotica’

Naomi (25) doorbreekt taboe rond Prikkelba­re Darm Syndroom: ‘Op mijn Tik­Tok-ac­count praat ik eindelijk eens wél over poep’

Poep is vies. Daar praat je niet over. En vrouwen al helemaal niet. Buikpijn, dat hebben we allemaal wel eens. En je moet je vooral niet aanstellen. Dankzij dit soort vooroordelen, aannames en stigma’s durfde Naomi Reesing (25) jarenlang niet te praten over hoe het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) haar leven beheerste. Dit jaar besloot ze een voorbeeld voor anderen te zijn door wél haar mond open te trekken en goudeerlijke TikToks te maken over dit taboeonderwerp. En dat heeft een grote impact.

24 oktober