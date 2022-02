Liesbeth Kamerling vindt haar verslavingsgedrag lastig: ‘Kan niet goed matigen’

Wachtlijst voor psycholoog ‘absurd’ lang: ‘Je moet soms maanden wachten tot je hulp krijgt’

Zit je slecht in je vel en wil je hierover in gesprek met een psycholoog? Dat is nog niet zo makkelijk gezegd als gedaan. De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg lopen op, ook in de regio Rotterdam. De coronacrisis heeft dit er niet beter op gemaakt.

28 januari