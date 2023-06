Lieve Debby: ‘Ik erger me enorm aan mijn vader van 69 met zijn veertig jaar jongere vriendin’

Lieve Debby: 'Ik ben getrouwd maar heb ook seks met mannen’

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. En soms een geheim. Deze week Ramon, die een dubbelleven leidt. Hij is getrouwd en heeft een gezin maar valt op mannen en heeft in het geheim seks met hen. Hij wil niemand verliezen maar ziet ook wel dat het zo niet kan doorgaan. Debby Gerritsen neemt zijn vraag mee in haar rubriek Lieve Debby, waarin ze elke week een liefdes-, lust- of levensvraag van een lezer beantwoordt.