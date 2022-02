'Magic truffel’ het gezonde alternatief voor antidepressiva? Terence probeert of hij er écht vrolijk van wordt

video Twaalfdui­zend coronapa­tiën­ten thuis aan zuurstof: 'Vertekend beeld van de pandemie’

Tijdens de pandemie in Nederland lagen meer dan 12.000 ernstig zieke coronapatiënten thuis aan het zuurstof. Zij werden niet meegeteld in de ziekenhuiscijfers, wat betekent dat het coronavirus in Nederland nog harder heeft toegeslagen dan gedacht.

28 januari