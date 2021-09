Mathijs (45) is de eerste erkende kickbokstherapeut: ‘Boksen én wroeten in het verleden maakt veel los’

Patiënten met psychische klachten worden doorgestuurd naar Schaap. ,,Maar er komen soms ook mensen uit zichzelf naar me toe.’’ De therapie bestaat uit tien lessen. ,,Het is een aanbod van individuele weerbaarheidstherapie waarbij kickboksen een centrale rol speelt. Men leert om assertiever en weerbaarder te worden.’’

Schaap heeft de opbouw van de sessies goed doordacht. Het begint bij de sport. ,,Ik laat patiënten eerst ervaren wat kickboksen is, want vaak hebben ze dat nog niet eerder gedaan. Verder hebben we het in de eerste les over het aangeven van grenzen. In les twee besteed ik aandacht aan het leren van nieuwe technieken.’’ Maar het blijft niet alleen bij het sporten.