Medicijn vertraagt achteruitgang bij alzheimerpatiënten: ‘Goed nieuws, maar niet de oplossing’

Het gaat om het medicijn Lecanemab. In september kwam al naar buiten dat het geneesmiddel grote potentie heeft om alzheimer te remmen, maar nu is dat officieel bevestigd in een gepresenteerd onderzoeksrapport.

Het geneesmiddel verwijdert klontjes eiwit uit de hersenen die zich bij alzheimerpatiënten ophopen. De positieve effecten van het medicijn zijn vooral te zien bij patiënten die zich in een vroeg stadium van alzheimer bevinden. Bij de groep mensen die het medicijn Lecanemab kreeg toegediend, gingen hersenfuncties zoals het geheugen en het oplossen van problemen 27 procent minder hard achteruit dan bij de groep mensen die een placebo kreeg.

Effect veel te klein

Hoogleraar veroudering Andrea Maier noemt het goed nieuws, maar is ook kritisch. ,,Uit de resultaten blijkt dat de cognitie statistisch gezien een beetje minder achteruit gaat, maar klinisch merk je dat niet”, zegt Maier. Daarmee bedoelt de hoogleraar dat de patiënt en omgeving in zijn of haar dagelijks leven eigenlijk geen verbetering merkt door gebruik van het medicijn. ,,Daar is het effect echt veel te klein voor.”

Bovendien is het eiwit dat door het medicijn wordt verwijderd slechts één oorzaak voor dementie. ,,Het gaat er bij Alzheimer ook om hoe de vaten eruitzien of hoe het glucosegehalte is bijvoorbeeld. Het weghalen van één factor heeft maar een heel klein effect.”

Daarnaast wijst Maier op de mogelijke bijwerkingen. Bij gebruik van het medicijn zijn bijvoorbeeld bloedingen en zwellingen in de hersenen geconstateerd. ,,Zeker bij iemand die al cognitieve afwijkingen heeft is dat gevaarlijk. Het kan schade veroorzaken voor op de lange termijn.”

Goed nieuws

Waarom media in binnen en buitenland dan toch zo lyrisch zijn over het gepubliceerde onderzoek komt volgens Maier vooral omdat er al meer dan tien jaar geen goed nieuws was over de onderzoeken naar het genezen van Alzheimer. ,,Er was lange tijd alleen maar negativiteit omheen en nu is er eindelijk positief nieuws. Namelijk dat we met een medicijn in staat zijn om een bepaald eiwit weg te halen uit de hersenen. Het medicijn is prachtig, maar waarschijnlijk niet de oplossing.”

Het is niet duidelijk of en wanneer het geneesmiddel officieel zal worden goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dat nog wel even duren.