Meer grote maten op de catwalk, maar nog niet in de winkel: ‘Als ik míjn maat wil kopen, is er niks’

Gedaan met Gangnam Style: Zuid-Ko­rea verbiedt snelle muziek in de fitness

12 juli Ieder liedje dat meer dan 120 beats per minuut (bpm) bevat, is vanaf nu illegaal tijdens groepsoefeningen in Zuid-Koreaanse sportscholen. De overheid wil zo de ergste corona-uitbraak ooit in het land tegengaan. Te hard sporten zou er namelijk voor kunnen zorgen dat zweetdruppels en daardoor het coronavirus zich makkelijker verspreiden.