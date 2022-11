Meneer Koning is hypochonder: op het hoogtepunt belde hij elke dag naar de praktijk

Hemd van het lijf Mensje van Keulen: ‘Soms drink ik een paar dagen niet om mijn lever rust te gunnen’

In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Soms dringen ’s nachts de personages, of zoals nu: een zieke kat, zich op en kan Mensje van Keulen niet slapen. En ze ging toch al niet voor drie uur naar bed.

5 november