Mensen bellen onnodig 112, campagne moet druk spoedzorg verlagen

Mensen die 112 of de huisartsenspoedpost bellen, hebben die acute zorg niet altijd nodig voor hun kwaal. Met een publiekscampagne willen onder anderen huisartsen en de ambulancezorg in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid de druk op de spoedzorg in Nederland verlichten.

Doordat mensen soms toch gebruikmaken van zulke zorg terwijl die niet nodig is, ‘ontstaan er langere wachttijden aan de telefoon en raakt deze zorg sneller overbelast’, meldt het ministerie. Met name ouders met jonge kinderen, mantelzorgers, expats, toeristen en internationale studenten zoeken vaker dan gemiddeld contact met bijvoorbeeld 112 terwijl dat achteraf onnodig blijkt. De campagne moet mensen informeren over wanneer het bellen van het noodnummer echt nodig is, of wanneer bijvoorbeeld wachten tot een afspraak bij de huisarts volstaat.

De campagne biedt volgens het ministerie uitleg over welke vormen van spoedzorg er zijn, maar ook ‘handvatten om in een stressvolle situatie de juiste keuze te maken’. Zorgverleners kunnen die informatie zelf online delen en ook worden er posters en flyers gemaakt. ,,In een latere fase zullen er ook op diverse online- en socialemediakanalen advertenties en video’s worden ingezet”, zegt het ministerie.

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, huisartsenposten (InEen), Ambulancezorg Nederland en spoedeisende hulpartsen.

Hoe zorg je er nu voor dat een ambulance op tijd komt in situaties waarin elke seconde telt (video):

Explosieve stijging ambulanceritten

Eerder deze maand werd al duidelijk dat het aantal keren dat ambulances moeten uitrukken, explosief stijgt. Alleen al bij ambulanceregio Gelderland-Midden zijn er in drie jaar tijd zo’n vijfduizend ritten bij gekomen, een toename van bijna 12 procent. Uit cijfers van Ambulancezorg Nederland blijkt dat landelijk in 2021 er ruim 8 procent meer ambulanceritten waren dan in 2020, cijfers over 2022 zijn er nog niet.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Midden is onder meer de drempel om contact op te nemen met zorgprofessionals lager geworden. ,,Ook de bevolkingsgroei, de vergrijzing, de verandering van de zorgvraag en krapte qua zorgpersoneel in de hele zorgsector spelen mee.”