Mentale problematiek onder jongeren nauwelijks afgenomen

Het aantal jongeren met mentale klachten is sinds het einde van de laatste coronalockdown (die begin 2022 eindigde) nauwelijks afgenomen. Waar het percentage jongeren met psychische problemen in de zomer van dat jaar afnam, steeg het afgelopen najaar weer, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In september 2021 kampte 25 procent van de jongeren met psychisch ongemak. Dat aandeel steeg tot 39 procent in maart 2022, dus net na de laatste lockdown. In september vorig jaar was het percentage weliswaar gedaald, maar nog steeds hoger dan een jaar eerder: 32 procent. In december 2022 was het nog iets verder toegenomen. De cijfers over zelfdodingsgedachten laten eenzelfde verloop zien.

Het RIVM baseert dit op onderzoek van het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen), een samenwerkingsverband dat sinds september 2021 de korte- en langetermijngevolgen van de pandemie op de gezondheid en het welbevinden van mensen in kaart brengt. Voor het onderzoek naar jongeren, in dit geval van 12 tot 25 jaar oud, wordt gebruikgemaakt van vragenlijsten.

Onduidelijk verband

Het RIVM geeft geen verklaring voor het aanhouden van psychische problemen bij jonge mensen sinds de laatste coronalockdown. ,,Eerder hingen mentale klachten, zelfdodingsgedachten en eenzaamheid sterk samen met dingen die mensen meemaakten door corona, zoals een ziekenhuisopname.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Wie met zoiets geconfronteerd werd, had een bijna twee keer zo hoge kans op psychische klachten. ,,In december was dat verband er niet meer.” Wel is er volgens het RIVM ‘een kleine groep’ die langdurig last blijft hebben van gebeurtenissen die ze meemaakten als gevolg van de pandemie.

Niet lekker in je vel

Het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) schrijft dat de mentale klachten voornamelijk angst, depressieve gevoelens, eenzaamheid, stress en slaapproblemen zijn. Bij de Alles Oké?-supportlijn voor jongeren van 18 tot 25 jaar gaat een derde van de gesprekken over emotionele problemen, meldt de organisatie donderdag. De gesprekken over zulke problemen gaan daar en ook bij de Kindertelefoon met name over ‘niet lekker in je vel zitten', stress, zelfbeschadiging en gedachten aan zelfdoding.



Roline de Wilde, directeur bij de Kindertelefoon en de Alles Oké?-supportlijn, vertelt: ,,We horen vaak dat kinderen en jongeren zich niet gehoord of begrepen voelen door hun omgeving. Ook kan er sprake zijn van schaamte of angst voor de mening van anderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.