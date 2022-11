Michael en Fabrizio geven training aan jongeren met angst en paniek: ‘Wij weten precies hoe het voelt’

Veel reizen, strakke deadlines en geen feestje missen. Jarenlang was dit het leven van internationale ondernemers Michael Hijlkema (34) en Fabrizio Manese (31). Totdat de vrienden last kregen van angst en paniek en in een burn-out terechtkwamen. Nu is het hun missie om het werken aan mentale gezondheid toegankelijk te maken voor iedereen.

Hun eerste paniekaanval kunnen de twee vrienden zich nog goed herinneren. Manese was toen 21 jaar. ,,Ik zat in de metro onderweg naar een tentamen”, vertelt hij. ,,Ik was bang dat ik niet zou slagen. Mijn hart klopte zo snel dat ik dacht dat er iets mis was. De conciërge heeft mij toen thuisgebracht.”

Ook Hijlkema was in de twintig toen hij voor het eerst een paniekaanval kreeg. ,,Ik was voor werk in Bangkok en Vegas”, zegt hij. ,,Eenmaal thuis kwam de klap. Ik was duizelig en alles begon te draaien. Mijn hart zat in m’n keel en ik heb huilend mijn moeder opgebeld.”

Op lange duur slecht voor je gezondheid

Een angst- of paniekaanval kan ongeveer twee tot tien minuten duren. ,,Tijdens de aanval ga je hoog en snel ademen, trillen en kun je gaan hyperventileren”, zegt Marleen Derks, psycholoog en oprichter van de Piekerpoli. ,,Veel cliënten denken dat ze doodgaan, omdat het voelt als een hartaanval.”

Quote Ik moest bij de psycholoog mijn gedachten opschrij­ven, terwijl ik juist zo moe was van het nadenken. Dat werkte niet voor mij Fabrizio Manese

,,Wanneer je langdurig last hebt van paniekaanvallen kun je uiteindelijk klachten ontwikkelen en in een burn-out terechtkomen. ,,Paniekaanvallen zijn op de lange duur slecht voor je gezondheid”, legt Derks uit. ,,Eigenlijk maakt het lichaam zich op zo’n moment klaar om te vechten of te vluchten door adrenaline en cortisol aan te maken.”

Gevoel van overleven

Beide hormonen hebben een belangrijke functie. ,,Adrenaline zorgt ervoor dat je lichaam op scherp staat”, licht de psycholoog toe. ,,Cortisol zorgt er daarnaast voor dat je meer energie hebt. Tijdelijk is dit goed, maar op lange termijn put dit je lichaam volledig uit.”

Om zich mentaal beter te voelen, zochten Hijlkema en Manese hulp in de GGZ. Daar liepen ze tegen een aantal dingen aan. ,,Ik moest bij de psycholoog mijn gedachten opschrijven”, geeft Manese als voorbeeld. ,,Terwijl ik juist zo moe was van het nadenken. Dat werkte niet voor mij.” Hijlkema herkent dit. Bij de psycholoog werd hem opgedragen om ademhalingsoefeningen te doen. ,,Daardoor ging ik juist hyperventileren. Ik was voor mijn gevoel aan het overleven en de psycholoog snapte dat niet.”

Behandeling is maatwerk

Volgens Derks is de behandeling voor angst- en paniekaanvallen maatwerk. ,,Bij elke cliënt past een andere methode”, geeft de psycholoog aan. ,,De ene heeft baat bij cognitieve gedragstherapie, voor een ander werkt EMDR en weer een ander is geholpen met yoga en mindfulness.”

Quote Ik zet mijn telefoon drie keer per dag een uur op vliegtuig­mo­dus. Als je dat vaker herhaalt, wordt het een gewoonte Michael Hijlkema

Om meer (h)erkenning en begrip te creëren, schoolden de twee vrienden zich om tot coach en ontwikkelden een onlinetraining voor jongeren met angst en paniek, Hoofdbaas geheten. ,,We bieden een laagdrempelige manier van hulp nog voordat je een psycholoog ziet”, licht Hijlkema toe. ,,In de vorm van video’s, praktische oefeningen en een werkboek. De meeste deelnemers zijn na 4 tot 6 weken weer up and running.”

Telefoon vaker wegleggen

De belangrijkste boodschap tijdens een paniekaanval, is volgens de twee het accepteren en over je heen laten komen. ,,Juist niks moeten”, zegt Manese. ,,Niet weglopen, geen oefeningen doen. Hierdoor worden onze cliënten rustig en ervaren ze dat het erbij hoort en vanzelf weer overgaat.”

Naast het volgen van een onlinecursus, is het ook mogelijk om los van het scherm een training te volgen. Er zullen dan actuele onderwerpen aan bod komen als: een slechte focus, overprikkeling, stress en social media. De gouden tip betreffende die laatste? ,,Je telefoon bewust wegleggen”, zegt Hijlkema,,Ik zet mijn telefoon drie keer per dag een uur op vliegtuigmodus. Als je dat vaker herhaalt, wordt het een gewoonte.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.