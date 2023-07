Moet ik me voor de vakantie inenten tegen teken-encefalitis?

LezersvraagAls je op vakantie in binnen- of buitenland de natuur in gaat, informeer dan wel naar de risico’s van een bepaald gebied. Teken bijvoorbeeld, kunnen niet alleen de ziekte van Lyme overbrengen, maar ook hersenvliesontsteking veroorzaken, waarschuwt apotheker Sander van den Bogert.

Sander van den Bogert: ,,Tekenencefalitis is hersenvliesontsteking die je kunt oplopen door een beet van een teek die is besmet met het TBE-virus. Een besmette teek kan dit tick-borne-encephalitisvirus (TBE) snel overdragen. Een verschil met de ziekte van Lyme is, dat tekenencefalitis niet kan worden voorkomen door ’s avonds teken te verwijderen.

Tekenencefalitis is een ernstige ziekte waardoor je langdurig in het ziekenhuis kunt belanden. Sommige mensen houden er neurologische restverschijnselen aan over. In een enkel geval kun je eraan overlijden. Dat gebeurt maar bij 1 tot 2 procent van de mensen die gebeten zijn door zo’n besmette teek.

Voor Nederland is het risico laag. De teek is gemeld in specifieke gebieden zoals de Sallandse heuvelrug

Het TBE-virus komt voor in grote delen van Europa en Azië. De GGD houdt sinds 2016 de besmettingen in Nederland bij. Tussen 2016 en 2022 zijn in totaal zestien gevallen van tekenencefalitis bekend. Voor Nederland is het risico dus laag. De meeste gevallen zijn gemeld in specifieke gebieden zoals de Sallandse heuvelrug. Op de website van het RIVM staan de exacte locaties.

Vaccinatie geeft een bescherming van rond de 95 procent. Een volledige vaccinatie bestaat uit drie vaccins binnen een tijdsbestek van ongeveer zes maanden. En om beschermd te blijven moet periodiek opnieuw een vaccin gezet worden.

Vaccinatie moet worden voorgeschreven door een arts en wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Een volledige serie vaccinatie kost rond de 150 euro. Bijwerkingen zijn onder meer koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de injectieplaats. Andere voorzorgsmaatregelen zijn gebruik van DEET, dragen van bedekkende kleding en niet door hoog gras of struikgewas gaan lopen.

Kortom, als je naar een gebied gaat waar het risico hoog is en je gaat veel de natuur in, kan vaccinatie raadzaam zijn. Dit advies geldt ook voor het buitenland. Als je van plan bent om dagelijks urenlang in de natuur te verblijven, laat je dan informeren over het risico voor dat gebied.

