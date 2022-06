Na 40 jaar behandeling in psychiatrische kliniek is Ria’s wereld klein, maatje Jan moet deze vergroten

Tijgers. Ria* ziet ze lopen. Niet in de dierentuin, maar in de gangen van een van de klinieken op het Sint Joris-terrein. Een locatie van GGZ Delfland, waar mensen met psychische klachten worden opgevangen. Ria was dertig toen zij voor het eerst in behandeling ging en is inmiddels 71. Haar wereld is klein, hetzelfde geldt voor de kring van mensen die zij ziet. Die bestond een lange tijd enkel uit psychiaters, verpleegkundigen en medepatiënten.