Na 5 weken coma ontwaakte CarelJan met nieuwe lever, maar overleed hij bijna aan iets anders

CarelJan Kuiter maakt een korte opsomming van dingen die hij weer kan. Hij heeft het zaalvoetballen weer opgepakt en slaat regelmatig een balletje op de tennisbaan. ,,En mijn kinderen vinden mij weer vervelend’’, merkt hij op met een lach.



En dat laatste is misschien wel het belangrijkste voor de Wilnisser (44) die een tienerzoon en -dochter heeft. ,,Een paar weken geleden hebben we met z’n vieren zes weken op zolder geleefd, omdat de woonkamer is verbouwd. Dat was een toekomstwens voor na mijn transplantatie, die inmiddels dus is vervuld.’’