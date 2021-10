Na jaren op bed liggen en niets kunnen, durft Maaike (28) nu weer te dromen: ‘Was doodziek door Lyme’

De herfst is begonnen, een heerlijk moment om door bos en duin te struinen. Maar wees alert, waarschuwt Maaike Boere (28) uit Spijkenisse. Denk niet dat besmette teken alleen in de warmere maanden de natuurgebieden bevolken. ,,Ook in de herfst en winter kun je besmet raken met de Borrelia burgdorferi-bacterie. Het is voor haar reden om nogmaals haar verhaal te doen, want Maaike weet, zo vertelt zij, maar al te goed waar een tekenbeet toe kan leiden. Het is een verhaal met een positieve wending dit keer, want het onmogelijke lijkt werkelijkheid te worden: ze knapt op.