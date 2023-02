Na mijn bezoek gaat het goed met mevrouw Sil, en ik voel me ook beter

Geldver­slin­dend, maar helpt amper: ‘Stop met operaties aan versleten meniscus’

Operaties aan een versleten meniscus zijn in veruit de meeste gevallen zinloos. Er is ook geen enkele subcategorie van patiënten die meer baat heeft bij zo’n operatie dan bij fysiotherapie, concluderen onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen na onderzoek.

1 februari