Naar buiten voor een sigaret? ‘Derdehands’ roken ook schadelijk voor kinderen

Ook als ouders of verzorgers alleen buiten roken, komen kinderen in aanraking met de schadelijke stoffen in sigaretten. De stoffen worden door de ‘derdehandsrook’ ongemerkt mee naar binnen genomen. Vooral baby’s en jonge kinderen zouden er last van hebben. Dat blijkt uit een documentaire van de campagne Puur rookvrij.

Derdehandsrook is een nog relatief onbekend begrip. Eerstehandsrook is het bekendst; dat is de rook die je inademt wanneer je zelf rookt. Tweedehandsrook adem je in als je meerookt. Bij derdehandsrook belanden schadelijke deeltjes op de handen van de roker. Op die manier worden ze mee naar binnen genomen en daar verspreid. Derdehandsrook krijg je vervolgens binnen door inademen, via aanraking of door het in de mond stoppen van spullen waarop de deeltjes zijn terechtgekomen. Dat blijkt uit een documentaire van de campagne Puur rookvrij, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat mensen aanzet om te stoppen met roken.

In de documentaire Derdehandsrook, aan het licht gebracht worden twee gezinnen gevolgd waarvan de ouders roken. Juist om voorzichtig te zijn doen ze het niet in het bijzijn van hun kinderen, maar bijvoorbeeld buiten. In een experiment krijgen de ouders onzichtbare uv-vloeistof op hun handen. Na een uur, waarin ze zich bezighouden met hun gezin, gaat het uv-licht aan en is te zien waar schadelijke deeltjes allemaal terecht hadden kunnen komen, zoals op speelgoed, meubels en zelfs de gezichten van de kinderen.

Gezondheidsschade

Bij derdehandsrook is de blootstelling aan schadelijke stoffen van een lagere intensiteit, maar wel langduriger dan bij tweedehandsrook. Volgens Marc Willemsen, expert op het gebied van tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut, is dat een onderschat probleem. ,,Er is nog relatief weinig over bekend, maar onderzoekers schatten dat tot wel 60 procent van de gezondheidsschade die meestal wordt toegeschreven aan meeroken, eigenlijk wordt veroorzaakt door derdehandsrook”, zegt hij.

Quote De gezondheidsrisico’s zijn voor baby's en jonge kinderen veel groter dan voor volwasse­nen Marc Willemsen, expert tabaksontmoediging Volgens Willemsen lopen vooral jonge kinderen en baby’s risico. ,,Omdat ze rondkruipen, meer binnen zitten en van alles aanraken en in hun mond stoppen. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor voor hen veel groter dan voor volwassenen.”

Astma

Noor Rikkers-Mutsaerts is kinderlongarts in het Leids Universitair Medisch Centrum en ziet dat kinderen minder klachten krijgen als ouders stoppen met roken. ,,Op mijn spreekuur zie ik kinderen die veel last hebben van hoesten, steeds terugkerende oorontstekingen en astma die verergert. Als hun ouders stoppen met roken worden de hoest- en oorklachten minder of ze verdwijnen zelfs, en astma wordt beter behandelbaar.”

Het doel van de documentaire is uiteindelijk om mensen aan te sporen om te stoppen. Voor Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) is de documentaire in ieder geval een eyeopener. ,,Dit experiment laat heel confronterend zien dat roken altijd een gevaar is”, zegt hij. ,,Zelfs als ouders echt hun best doen om er voorzichtig en bewust mee om te gaan. Daarom is stoppen met roken zo belangrijk.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: