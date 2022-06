Naast de zorg van haar dochter, werd Annemieke (72) mantelzorger van haar man: ‘Ik had er genoeg van’

Studie: coronavac­cins hebben in eerste jaar 20 miljoen levens gered

De verschillende coronavaccins hebben in het eerste jaar dat ze toegediend werden 20 miljoen levens gered, melden onderzoekers in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Diseases. De onderzoekers keken naar data uit 185 landen die tussen 8 december 2020 en 8 december 2021 verzameld werden.

3:14