Nadat haar vader overleed en haar vriend vreemd ging, had Lianne jarenlang stress: ‘Voel jij wel iets?’

Ontspannen, ik wist tot een jaar geleden eigenlijk helemaal niet hoe je dat deed. Ik hoorde andere mensen over sporten om je hoofd leeg te maken of biertjes drinken op het terras om op te laden. Ik deed weleens een poging om een rondje hard te lopen, maar dat ik nou echt kon zeggen: god, wat een rust, nee. Ik had het gevoel dat ik altijd aan stond. Alsof ik een gazelle was op de savanne die continu vreesde dat er een tijger aankwam. Ik was een bange gazelle, een muisje dat neurotisch rondjes rende in een rad. Altijd bezig met werken, mijn telefoon checken, bedenken wat ik nog allemaal moest kopen, doen en zien. Ik voelde wel dat ik iets ontvluchtte, maar ik wist niet wat. Druk om te presteren, of om succesvol te worden, voelde ik niet zo. Als ik artikelen las over andere millennials die het gevoel hadden dat ze iemand moesten worden, dacht ik vooral: wat ik wil worden, is ontspannen. Zie dát maar eens te bereiken.